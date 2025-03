Tsikhanouskaya a Sky TG24: d'accordo con decisione di riarmare l'Europa

Io sono pienamente d'accordo con questa decisione di riarmare l'Europa, perché credo che due Paesi europei che vivono in pace e non sono preparati a questi cambiamenti, non erano preparati a delle aggregazioni, adesso è arrivato il momento in cui l'Unione Europea deve diventare più forte in un senso strettamente militare. Perché credo che i dittatori, anche se per un breve tempo vengono arginati per qualche anno, purtroppo ricominceranno a un certo punto con le loro ambizioni militari. Quindi l'Europa deve essere pronta a quel momento. Ma voglio anche sperare che questo rafforzamento delle capacità militari e difensive dell'Europa includa anche un rafforzamento della posizione Ucraina. Un'Ucraina forte significa un'Europa e una Bielorussia forti. .