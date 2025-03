Turchia, manifestazioni contro arresto Imamoglu

Alla fine la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti, centinaia o migliaia non è ancora del tutto chiaro, come sempre, a seconda delle versioni. E vista la situazione esplosiva, le forze dell'ordine turche, non certo note per la loro timidezza, hanno optato per un approccio più soft. Del resto per le strade di Istanbul sono numerosi i gruppi di manifestanti che dopo l'annuncio dell'arresto del loro sindaco Ekrem Imamoglu, hanno deciso di protestare contro il pugno di ferro del sultano Erdogan. E non solo Istanbul, ma anche Smirne e Mugla sull'Egeo, dove sono state segnalate le prime violenze. Insomma, una resa dei conti. Ma andiamo per ordine. L'arresto di Imamoglu arriva in mattinata. Resto risoluto affidandomi non solo ai 16milioni di residenti di Istanbul, ma anche agli 86milioni di cittadini della Turchia e a tutti coloro che sostengono la democrazia e la giustizia in tutto il mondo, dice Imamoglu su X, confermando, semmai fosse necessario, la sua determinazione ad opporsi ad Erdogan. Certo, le accuse che pendono sul suo capo sono pesanti, presunta corruzione e soprattutto sostegno al PKK, il partito indipendentista curdo, accusato dal governo di terrorismo. La parabola ascendente di Mamogu sembra destinata inevitabilmente a collidere con quella discendente del sultano. Archiviata la sconfitta dell'opposizione alle presidenziali del 2023, Mamolu era considerato l'astro nascente del CHP, il partito kemalista. Esattamente un anno fa, ha ottenuto una vittoria storica alle elezioni municipali del 2024, confermando il suo mandato infliggendo una dura sconfitta al partito del presidente turco e al suo HKP. Ma non è tanto la deriva autocratica di Erdogan a preoccupare i turchi, quanto la crisi economica e l'inflazione galoppante, i redditi inadeguati, la mala gestione. La magistratura indipendente della giustizia sta facendo il suo corso, questo è il commento del ministro della Giustizia turco Tuch, in risposta alle manifestazioni che si prevedono vaste e sembrano preannunciare un periodo di turbolenze per l'ex sublime porta. .