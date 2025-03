Venerdì 21 marzo le proteste contro la detenzione del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, si sono intensificate in tutta la Turchia. A Izmir, Ankara e in altre città si sono registrati scontri con la polizia, che ha usato idranti per disperdere i manifestanti. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza da mercoledì, dopo l’arresto del principale rivale politico del presidente Erdogan. L’opposizione denuncia un attacco politico.