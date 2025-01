Ucraina, Putin lusinga Trump per vertice a due, Kiev insorge

Le lusinghe di Putin a Trump, le minacce da copione di Trump alla Russia, il nervosismo palpabile di Kiev. Il gioco delle parti nel puzzle ucraino è iniziato ed è difficile da decifrare. La volontà del presidente americano di mettere fine al conflitto è nota da tempo. Il come è tutto ancora da inventare. Il chi invece si sta delineando all'orizzonte. Un vertice a due, USA-Russia che escluderebbe non solo l'Europa ma soprattutto l'Ucraina. Proprio quello che tutti temono, soprattutto Kiev. Zelensky mette in guardia dalla manipolazione di Putin e stigmatizza: vuole negoziare il destino dell'Europa senza l'Europa e vuole parlare dell'Ucraina senza l'Ucraina. Tuona la presidenza pur sapendo che ormai i rapporti di forza politici sono mutati rispetto all'era Biden. In un'intervista a Il Foglio, Zelensky confida però nell'Italia, il canale di dialogo privilegiato che la premier Meloni ha con Trump, ricorda, potrà essere utile all'Europa e spero potrà esserlo anche all'Ucraina. Quanto a Putin, il messaggio del Cremlino è chiaro: Mosca non ha bisogno di mediatori specie nell'Unione Europea ora che ha un canale di dialogo diretto con gli USA. Lo zar è pronto ad incontrare Trump in un vertice in presenza. Dovremmo incontrarci ed avere una conversazione calma su tutti gli argomenti di interesse bilaterale. È probabile che i contatti tra i due staff siano già in corso. Putin si è spinto anche oltre. Ha lodato il pragmatismo, l'intelligenza di Trump e musica per le orecchie del neo presidente USA, ha aggiunto: se Trump fosse stato alla Casa Bianca nel 2022, non gli avessero rubato la vittoria alle elezioni del 2020, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Trump da parte sua, non si è finora mostrato tenero né con l'Ucraina, Zelensky non è un angelo ha detto, né tanto meno con la Russia pure auspicando di poter incontrare Putin. Nell'intervista a Fox, è tornato a minacciare sanzioni contro Mosca per indurlo a mettere fine al conflitto. Insomma, non sarà la pace lampo vagheggiata da Trump in campagna elettorale, ma la partita è appena iniziata.