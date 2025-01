"Le rivoluzioni sono una cosa talmente complicata che non c'è mai una singola causa sono sempre tante e naturalmente ognuno sceglie la causa che gli fa più comodo. C'è qualcuno che ha fatto uno studio e ha trovato ben 165 rivoluzioni al mondo ma molti di questi sono semplicemente cambiamenti di regime per esempio in Egitto quando Nasser fa il Colpo di Stato contro la monarchia nel 1952 la chiama la rivoluzione perché fa chic, ma in realtà è un Colpo di Stato, L'economia non cambia".