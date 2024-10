Uragano Milton, il Governatore della Florida: danni inferiori alle previsioni

"Ieri sera l'uragano Milton ha toccato terra nella contea di Sarasota e si è mosso subito durante la notte, provocando alluvioni e danni sul suo percorso. La tempesta ha portato molti danni, i tornado hanno sconquassato la costa est e ovest e i venti molto forti sono durati per tutta la notte, soprattutto nella contea di Sarasota e quello che possiamo dire è che la tempesta è stata significativa, notevole, ma grazie a Dio non è stato lo scenario peggiore a cui eravamo preparati e l'ondata che è stata inizialmente riportata non è stata così massiccia come ci si aspettava come dopo l'uragano Helene".