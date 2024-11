Elezioni Usa 2024, Trump-Harris: il punto delle 6:00

Sì Roberto quello che hai rappresentato a parole cerchiamo di portarlo sulla mappa degli Stati Uniti dove mano a mano la vedete sempre meno gialla, sempre meno Stati sono in questione, cosa è successo nelle ultime ore? Delle chiamate ufficiali, diciamo ufficiali nel senso che non c'è più margine diciamo di rimonta per lo sfidante per chi è indietro, la North Carolina come detto è stata assegnata a Donald Trump, uno Stato cruciale per arrivare al numero magico di almeno 270, uno Stato che non era in bilico, la cui assegnazione però è avvenuta proprio negli ultimi minuti che era rientrato in ballo, sembrava dovesse essere saldamente democratico è rientrato in ballo nel corso della nottata, ma adesso possiamo dirvi senza timore di smentita che resterà democratica è la Virginia dove la spunta Harris, per il resto ci troviamo di fronte a Stati in bilico come la Pennsylvania su cui si è detto si giocava tutta la partita, poteva essere lo Stato che avrebbe spostato gli equilibri. Quanto a chiamate diciamo aspettiamo veramente l'ultima conta per dare repubblicana la Georgia, tutto ci dice che sarà la prossima chiamata a favore di Donald Trump. Donald Trump che avrebbe numeri anche forse superiori al previsto negli altri Stati della Rust Belt il cosiddetto Blue wall, quindi nel Michigan dove sarebbe avanti a Kamala Harris e nel Wisconsin, e lo ricordiamo sono tre Stati Pennsylvania, Wisconsin e Michigan che dal 1992, dal primo Clinton votano compattamente democratico con un'unica eccezione nel 2016 dove compattamente insomma si comportano in gruppo, hanno votato proprio per Donald Trump che starebbe per riuscire di nuovo in questo colpo e allora a questo proposito lo scenario che evocava Roberto, quello di un Donald Trump che si porta via tutti gli Stati che erano considerati in bilico è questo, è una simulazione, è un'ipotesi, a quel punto il numero di grandi elettori per Donald Trump sarebbe 312, questo non vi stupisca, avete sentito negli ultimi giorni tutti i sondaggisti dire che la corsa era molto equilibrata, è vero ma se questo equilibrio poi in qualche modo si sposta anche di pochi punti tutto a favore di uno dei due contendenti, può finire e venire fuori anche una vittoria a valanga ma insomma è presto per fare dei bilanci, c'è ancora molto da seguire e da assegnare, lo faremo nelle prossime ore.