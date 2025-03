Per far fronte all’impennata dei prezzi causata dall’influenza aviaria, l’amministrazione Trump ha quasi raddoppiato le importazioni di uova dal Brasile, usate finora solo per alimenti per animali. Negli USA, il virus ha colpito 170 milioni di volatili dal 2022, causando scaffali vuoti e aumenti fino al 53%. In Brasile, le esportazioni hanno fatto salire i prezzi interni del 15% a febbraio. Si valutano nuove deroghe alle regole sanitarie.