Un’organizzazione no-profit nel Midwest degli Stati Uniti propone una soluzione ecologica per smaltire gli alberi di Natale: donarli alle capre affamate. Urban Growers Collective, una fattoria a Chicago, accetta alberi di Natale senza decorazioni per nutrire le sue 9 capre nane nigeriane. Gli alberi di pino, ricchi di vitamine A e C, migliorano la digestione e riducono i parassiti nei caprini. Ogni anno, negli USA, 15 milioni di alberi finiscono in discarica.