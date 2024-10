Usa elezioni 2024, aborto tema complesso e divisivo

Oggi Hadley Duvall una scelta non l'avrebbe avuta. Il Kentucky, lo stato americano dove è nata, è uno dei 13 con un divieto di aborto quasi totale, attivista dei diritti riproduttivi racconta la sua storia alla Convention Nazionale Democratica. È il 2022 e 6 giudici conservatori della corte suprema, 3 dei quali nominati dall'ex presidente candidato repubblicano, Donald Trump, hanno annullato la sentenza Roe contro Wade che tutelava il diritto di aborto a livello federale. Oggi gli Stati possono decidere in autonomia, il che ha portato a una situazione normativa caotica, con regole che cambiano radicalmente a seconda del luogo in cui si risiede. La corsa alla Casa Bianca è serrata e imprevedibile, per questo Jay Inslee governatore democratico dello Stato di Washington che lascerà l'incarico a gennaio, ha messo da parte scorte di farmaco per l'aborto, capace di coprire la domanda per i prossimi tre anni. Dal 2022 lo stato di Washington ha visto aumentare il numero di donne che chiedono di poter abortire, molte arrivano dal vicino Idaho dove l'interruzione di gravidanza è sostanzialmente vietata. L'aborto resta uno dei temi principali di questa campagna elettorale e mentre l'amministrazione Biden annuncia che garantirà alle donne, provviste di assicurazione sanitaria, l'accesso gratuito alla pillola e ad altri farmaci anticoncezionali, Donald Trump ribadisce di voler lasciare ai singoli Stati la scelta su come regolamentare l'interruzione di gravidanza. Se l'intenzione delle leggi restrittive è quella di proteggere la vita, i dati diffusi da un recente studio dell'Ohio State University College of Public Health mostrano il contrario, perché secondo questa ricerca nell'anno e mezzo successivo alla decisione della Corte Suprema negli Stati Uniti, c'è stato un significativo aumento delle morti infantili e neonatali, oltre che un notevole incremento delle anomalie congenite.