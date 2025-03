Venerdì 28 marzo il vicepresidente USA JD Vance è arrivato in Groenlandia, ribadendo l’interesse di Washington per la sicurezza artica. La visita alla base militare di Pituffik avviene poche ore dopo l’insediamento di un nuovo governo locale di coalizione, favorevole a mantenere i legami con la Danimarca. Vance ha scherzato sul freddo estremo e sottolineato che l’Artico sarà strategico per decenni. Il premier groenlandese ha definito la visita una “mancanza di rispetto”.