Venerdì 28 marzo manifestanti pro-Palestina si sono radunati davanti al tribunale federale di Newark, New Jersey, chiedendo la liberazione di Mahmoud Khalil, studente della Columbia University detenuto per motivi legati all’immigrazione. I suoi avvocati accusano l’amministrazione Trump di perseguitarlo per le sue opinioni politiche pro Palestina. Khalil, che risiede negli Usa, è stato arrestato l’8 marzo dopo aver partecipato a proteste contro la guerra a Gaza.