Deve esserci proporzionalità e reciprocità, ecco perché sono convinto che le disposizioni della Commissione vadano esattamente in questa direzione. Non possiamo permetterci di sprecare nemmeno un vaccino o di trasferire i vaccini in paesi che non ne hanno bisogno e che magari hanno bisogno di vaccini per fare business, questo non è il modo corretto per usare i vaccini.