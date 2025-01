Washington, aereo si scontra con elicottero: vittime

Un aereo passeggeri dell'American Airlines è precipitato nelle acque del fiume Potomac, a Washington. L'aereo proveniva da Wichita, nel Kansas e si è scontrato, in volo, contro un elicottero Blackhawk, quindi un elicottero militare. L'aereo era destinato all'aeroporto Ronald Reagan di Washington, l'elicottero invece era a distanza in una base militare non lontana, una base della Virginia. A bordo dell'aereo c'erano 60 persone, più quattro membri dell'equipaggio, a bordo dell'elicottero tre militari. Le cause sono ancora tutte da chiarire, ma le autorità escludono l'ipotesi del terrorismo. Il Presidente Trump è stato subito avvertito, ha diffuso un comunicato in cui scrive di pregare per i passeggeri, ma lo stesso Presidente Trump, poco dopo, ha scritto un post più articolato su Internet, in cui sottolinea che si trattava di una notte con buona visibilità e si chiede perché la torre di controllo non abbia intimato al pilota dell'elicottero di fare di tutto per evitare l'aereo di linea, ma si sia limitata a chiedergli, se effettivamente, avesse visto l'aereo American Airlines. Era una tragedia evitabile, scrive Donald Trump. Una tragedia che riporta memoria uno schianto di decenni fa, infatti, nel 1982, un altro aereo si inabissò nelle acque del fiume Potomac, in quell'occasione morirono quasi 80 persone. Questo è il primo incidente aereo con vittime negli Stati Uniti dal 2009, quando un volo si schiantò su Buffalo, nello stato di New York, in quell'occasione morirono oltre 70 persone. È il primo incidente aereo con vittime, questo che coinvolge un aereo dell'American Airlines dal 2001, quando un volo American Airlines, appena decollato dal JFK, aeroporto di New York, si schiantò poi sulle case del Queens. .