Virus, Papa: c'è un'altra pandemia quella sociale

Da tante parti si sente uno degli effetti di questa pandemia, che tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo li aiuta il gruppo degli usurai. Questa � un'altra pandemia, una pandemia sociale. Famiglie di gente che ha il lavoro giornaliero o, purtroppo, lavoro in nero che non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli, e poi gli usurai gli riprendono il poco che hanno. Preghiamo. Preghiamo per queste famiglie, per quei tanti bambini di queste famiglie, per la dignit� di queste famiglie. Preghiamo anche per gli usurai, il Signore tocchi il loro cuore e si convertano.