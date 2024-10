Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in Australia per la loro prima visita ufficiale come sovrani, ma il viaggio è minato da tensioni tra monarchici e repubblicani. Sei primi ministri degli Stati australiani non saranno presenti al ricevimento a Canberra, mossa considerata un insulto dai sostenitori della monarchia. Buckingham Palace ha scelto di non commentare, e Carlo ha affermato che spetta agli australiani decidere tra monarchia o repubblica.