Spagna, al via la tradizionale lotteria natalizia “El Gordo”

La tradizionale lotteria di Natale spagnola, "El Gordo", ha preso il via domenica 22 dicembre al Teatro Reale di Madrid, dove i bambini della scuola San Ildefonso hanno iniziato a cantare i numeri vincenti. Il montepremi è di 2,7 miliardi di euro. Il premio massimo di 400.000 euro per biglietto può essere vinto da più persone in diverse regioni, poiché ogni numero è venduto più volte. Sono previsti anche premi minori, a partire da 1.000 euro. Nei mesi precedenti l'estrazione vengono venduti i biglietti, dal costo di 20 euro.