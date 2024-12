In Brasile, un autobus pieno di passeggeri si è scontrato con un camion e ha preso fuoco sabato 21 dicembre in Brasile, causando oltre 30 morti, secondo i vigili del fuoco di Minas Gerais. Dei 45 occupanti del bus, 38, incluso l'autista, sono deceduti, mentre i sopravvissuti restano in condizioni critiche. Il camionista è fuggito e tre persone in un'auto coinvolta sono rimaste illese. Le cause dell'incidente, avvenuto sull'autostrada BR-116, restano oggetto di indagini.