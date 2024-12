Le luminarie nel mondo che accedono il Natale

Dalle luci nelle città luminarie, lo spettacolo e la tecnica dell'illuminazione si sono evolute nei secoli, ma le prime luminarie sono nate qui. Siamo a Regent Street a Londra dove angeli scintillanti accolgono i passanti: è un mondo di festa fatato e misterioso quello ricreato tra i negozi di Bond Street e Covent Garden. Magica l'atmosfera anche a Parigi, nella Ville Lumière pioggia di stelle e installazioni artistiche animano più di 100 strade. Nella città celebre per i suoi grandi magazzini, lo spettacolo si accende anche nelle vetrine. Luci ed itinerari fiabeschi si snodano nel centro di Berlino: dalla Porta di Brandeburgo ad Alexanderplatz, la città è illuminata con uno stile sobrio che va più nel segno della tradizione che sugli effetti speciali. In Croazia, si è pensato a una soluzione decisamente originale: l'anfiteatro romano di Pola è una scenografia di luce singolare che al suo interno viene in questi giorni riservata ai pattinatori su ghiaccio. Le luminarie del Messico ci portano in una realtà diversa fatta di colori un mondo più acceso meno elegante ma che sbalordisce diverte tutti. In Africa, lo spettacolo di luci più avvincente è in Nigeria nella capitale Lagos la zona commerciale è caratterizzata da migliaia di decorazioni. In Asia, sorprende Tokyo, la capitale giapponese riserva installazioni artistiche e luci che fanno entrare nella festa. Le luci ed un albero di Natale illuminano anche questa piazza della capitale siriana Damasco, un piccolo segnale di pace e di speranza.