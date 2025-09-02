Mole Urbana, il sogno tutto italiano che diventa realtà

Costruire un veicolo elettrico in questo momento storico in Italia può sembrare un'utopia o addirittura una scelta azzardata. Eppure sull'asse Piemonte Marche c'è chi è pronto a concretizzare un percorso cominciato cinque anni fa e fargli vedere la luce, o meglio l'asfalto. Si tratta di Mole Urbana di Umberto Palermo che con i suoi quadricicli elettrici, rigorosamente made in Italy è pronto a conquistare le strade dei centri urbani lungo lo Stivale. A Orbassano, in uno stabilimento della profonda tradizione automotive recuperato dal marchio italiano, ci sono le linee di assemblaggio. La struttura occupa oltre 8000 mq con un occhio alla sostenibilità e un obiettivo ben preciso, arrivare a 1200 unità annue prodotte già dal 2026. Le componenti invece arrivano da una filiera, sempre tutta italiana, principalmente localizzata nelle Marche, ma ci sono parti prodotte anche in Emilia Romagna e in altre regioni d'Italia. La gamma sarà composta da oltre 11 configurazioni differenti, con quadricicli che rientreranno nelle categorie L6 ed L7. La vendita invece sarà affidata ad una rete di temporary store pensati come veri e propri atelier dove il cliente avrà ampie possibilità di personalizzazione. .