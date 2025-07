Defender 110 Trophy Edition, una versione speciale

La sete di avventura di chi vuole cimentarsi con prove estreme in giro per il mondo ora può essere placata in un modo più semplice, è nato infatti il Defender Trophy, competizione che si ispira all'iconico Camel Trophy e che vede il marchio inglese fare squadra con Tusk, suo storico partner per la sostenibilità. Questa nuova manifestazione all'insegna dell'avventura vedrà andare in scena una serie di prove specifiche, che si terranno a livello internazionale in occasione di una serie di eventi. I vincitori di queste prove si giocheranno la gloria nel 2026, nella finalissima del Defender Trophy prevista in Africa. È proprio per celebrare questa nuova avventura competitiva del Defender Trophy che nasce questa edizione speciale, la Defender 110. Trophy Edition con due colorazioni speciali, il Deep S Glow Yellow e il Keswick Green, con il primo che si ispira proprio all'iconica livrea del Land Rover Trophy. La carrozzeria di questa speciale serie di Defender è rifinita con elementi in gloss black, in particolare per la parte inferiore delle portiere, i passaruota, il cofano e le pinze freno, oltre che agli occhioni di recupero posteriori. Entrambi i colori possono essere rifiniti con la pellicola protettiva opaca opzionale, mentre sul cofano e sul montante ci sono decalcomanie specifiche. I cerchi sono sempre rifiniti in gloss black e misurano 20" abbracciati da pneumatici specifici per il fuoristrada. Gli optional per l'avventura includono il portapacchi expedition, la presa d'aria rialzata, paraspruzzi anteriori e posteriori e uno specifico porta attrezzatura, sempre in gloss black. La nuova Defender 110 Trophy Edition è già in vendita con un prezzo fissato a partire da 104600 €. .