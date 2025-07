Ferrari Amalfi, svelata la nuova berlinetta da 640 CV

La ricerca del perfetto connubio tra sportività ed eleganza ha portato il Cavallino Rampante da Roma ad Amalfi, o meglio dalla Roma alla Ferrari Amalfi. Questo è il nome scelto per l'ultima creazione di Maranello, una nuova Berlinetta 2+ che unisce un linguaggio stilistico moderno ed essenziale, ovviamente al, V8 biturbo che in questo caso arriva ad erogare 640 cavalli. Con poche linee ma incisive, il centro stile guidato da Flavio Manzoni ha lavorato su una silhouette più moderna, dicendo addio alla calandra che aveva caratterizzato il modello precedente e inserendo un'ala flottante nella quale si integrano i gruppi ottici. In abitacolo invece tornano i tasti fisici sul volante, compreso quello per l'accensione, mentre tra i due sedili c'è un ponte con struttura sospesa realizzato in alluminio anodizzato. Al centro della plancia poi ritroviamo un touchscreen da 10,25" con andamento orizzontale. Il V8 è stato ulteriormente ottimizzato con i tecnici di Maranello che hanno fatto un lavoro specifico di alleggerimento di alcune componenti. Le prestazioni parlano di 10-100 che si consuma in 3,3 secondi e una velocità massima di 320 km/h. Le prime consegne della Ferrari Amalfi partiranno nel 2026, con un prezzo a partire da 240000 €.