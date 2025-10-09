Ferrari Capital Markets day, svelati dettagli dell'elettrica

La Ferrari ha presentato al proprio Capital Markets Day il piano strategico al 2030 e i progetti che consentiranno di realizzare le ambizioni del marchio entro la fine del decennio. “Con la nuova Ferrari elettrica, affermiamo ancora una volta la nostra volontà di progresso, unendo la disciplina della tecnologia, la creatività del design e l'arte della produzione - le parole di John Elkann, Presidente Esecutivo di Ferrari. Il marchio di Maranello ha annunciato 4 nuovi lanci per ogni anno tra il 2026 e il 2030, con la vettura elettrica che sarà un'aggiunta all'offerta dei modelli di gamma, oltre a ufficializzare il 20% di crescita di clienti attivi rispetto al 2022 e il prossimo lancio di nuovi centri tailor made a Tokyo e Los Angeles. “Il posizionamento unico di Ferrari nasce dall’incontro di heritage, tecnologia e racing - ha dichiarato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari-. Gli insegnamenti del nostro fondatore, il suo spirito visionario, la sua volontà di ridefinire i limiti del possibile, uniti a una profonda anima sportiva, definiscono ancora oggi chi siamo e guidano le nostre ambizioni per il decennio in corso".

