Grande Panda Hybrid, Fiat "rivede" l'icona anni 80

Lucca anni 80, cuore elettrificato e un obiettivo conquistare il segmento B. Dopo la BEV arriva su strada Fiat Grande Panda Hybrid, che allo stesso modo reinterpreta quegli stilemi che hanno reso celebre questo modello per oltre quarant'anni, attualizzandoli all'insegna della modernità, della praticità, e di una powertrain a 48 Volt. "Sì, in effetti credo che sia totalmente la missione sociale di Fiat, no? L'ha sempre fatto. Democratizzare le forme di mobilità più rilevanti. Oggi quello che è rilevante per il mercato è l'elettrico ovviamente che, piano piano, prende il suo spazio. L'ibrido, credo che sia la cosa che vogliono tutti in questo momento e poi anche l'automatico, il cambio automatico. Non è ancora da tutti, ma sicuramente è il futuro dell'auto e il futuro della mobilità, dunque noi ci presentiamo sul mercato con un'offerta molto competitiva". Più grande rispetto al passato e alle forme alle quali siamo stati abituati a dare questo nome. La nuova Fiat Grande Panda Hybrid mantiene comunque dimensioni compatte e nel look richiama diversi elementi della Panda originale. Rimane il profilo a cuneo con forme squadrate, ma ci sono anche dettagli moderni, come i fari LED a Pixel. Sulle fiancate spicca la scritta Panda in 3D, ricavata direttamente nella carrozzeria e la grafica specifica con cornice nera lucida sul montante C. In coda ritroviamo una fanaleria caratterizzante, con forme a cubo e il logo Fiat. Gli interni sono essenziali con il giusto mix di sostenibilità e tecnologia. Dietro al volante su tutte le versioni c'è, un cruscotto digitale da 10 pollici, mentre al centro sulle top di gamma, c'è un touchscreen per gestire il sistema di infotainment da 10.25 pollici. Vi parlavamo di sostenibilità delle finiture, su alcune versioni ci sono rivestimenti ecocompatibili come il bambù, Fibertech per la parte anteriore di fronte al passeggero, e poi anche il Lapolen Ecotek, una plastica ottenuta riciclando quelli che sono i contenitori delle bevande, per ottenere appunto questo materiale che va a impreziosire gli interni delle portiere. Il cuore di Fiat Grande Panda Hybrid è una powertrain elettrificata composta da un motore tre cilindri, 1200 benzina, una unità elettrica da 21 kilowatt, un inverter, un'unità di controllo e una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. Potenza complessiva 110 cavalli, abbinato a questa architettura al cambio doppia frizione eDCT a sei rapporti. Ampie le possibilità di personalizzazione con i clienti che possono scegliere tra diversi Pack, tre gli allestimenti Icon, Pop e La Prima. Il prezzo di nuova Fiat Grande Panda Hybrid parte da 19000 €. Elettrificazione per tutti, con questo motto, la versione ibrida di questa segmento B, proverà a conquistare il mercato, cercando di riportare il marchio torinese come punto di riferimento per democratizzare la mobilità. .