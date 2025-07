Ford Transit, da 10 anni leader delle vendite in Europa

Da sessant'anni è un'icona tra i furgoni. Camaleontico e versatile Ford Transit è ancora su strada e ne percorre tante di strade e diverse, ma la direzione sembra segnata: quella verso l'elettrificazione. I risultati sono ottimali se si pensa che il 2024 è stato il decimo anno di leadership di Ford in Europa sul fronte dei veicoli commerciali. In Italia è dietro solo a Fiat. Sessant'anni fa il primo Ford Transit è arrivato sulle nostre strade e il furgone, leader delle vendite in Europa, oggi è diventato elettrico nelle sue versioni Custom, Courier e anche Connect, quindi plug-in hybrid. Tutto questo con i servizi connessi di Ford che permettono di aumentare la produttività delle aziende e di limitare sempre di più il fermo del veicolo. La novità più interessante che abbiamo provato è il nuovo Ford E Transit Courier, il piccolo neonato di casa. In strada è super agile, si porta come una qualsiasi auto ma resta un veicolo commerciale, un furgone, elettrico, con batteria da 43 kilowattora e autonomia dichiarata fino a 300 chilometri. Qui alle mie spalle il Courier, l'entry level, dei furgoni elettrici Transit, che oggi vediamo qui in Spagna a Barcellona, una batteria, da 43 kilowattora, con un'autonomia che può arrivare fino a 300 chilometri e un vano di carico molto più ampio, il 25% è di spazio in più. I prezzi IVA inclusa vanno dai quasi 38000 € ai 39500, considerando che i corrispettivi a motore termico vanno dai 24500 ai 28500. Poi il Custom, il più camaleontico e versatile, diventa quel che vuoi. Offre fino a 337 chilometri di autonomia, intervalli di manutenzione biennali a chilometraggio illimitato. Abbiamo guidato anche il fratello maggiore di casa Transit, il Transit con batteria maggiorata. In strada è super prestante ma comodo, nessuna vibrazione o scricchiolia alla guida. In salita e in discesa risponde benissimo. "È un veicolo venduto in tutto il mondo, che oggi è in grado di offrire soluzioni di qualsiasi tipo, per qualsiasi esigenza, quindi veramente, è il nostro DNA. La versatilità sia uno dei nostri punti di forza, oggi noi con la gamma Transit, e anche con il Ranger, il nostro pickup, crediamo di poter offrire soluzioni veramente a 360 gradi per qualsiasi tipo di esigenza aziendale. Le aziende oggi stanno vivendo un momento complicato e noi vogliamo proprio essere un partner in questo momento per le aziende, in grado di accompagnarle in una transizione verso l'elettrificazione". .