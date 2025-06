Honda Civic Type R, addio all'Italia con la Best Lap

Solo 99 esemplari per una vettura che ha una storia fatta di cordoli, velocità e adrenalina. Honda Civic Type R dice addio all'Europa e all'Italia e proprio nel nostro Paese lo fa in grande stile con una versione in numerazione limitata: la Best Lap. Il nome di questa serie speciale richiama proprio l'animo racing della Type R. A caratterizzare la Best Lap sono alcuni elementi in carbonio sviluppati da AKI. Si tratta dello spoiler posteriore, del pannello consolle centrale e infine del battitacco, che ha anche una grafica dedicata. In coda invece spicca il badge Best Lap. I fortunati possessori riceveranno un portachiavi Honda, sempre in materiale composito, e una placca con il numero del proprio esemplare. Sottopelle sempre il VTEC 2.000 da 329 cavalli e 420 Newton metri, per uno 0-100 in 4 secondi e 3, e una velocità massima di 275 chilometri orari. Gli ordini sono già aperti, con la nuova Honda Civic Best Lap proposta ad un prezzo di 63.900 euro. .