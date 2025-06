Hyundai Inster Cross, come un piccolo fuoristrada

Compatta, versatile e dallo spirito outdoor. Questa è Hyundai Inster Cross, reinterpretazione in chiave fuoristradistica del piccolo SUV elettrico del marchio coreano. Guardando Inster Cross sembra di avere davanti un piccolo fuoristrada: barre porta-tutto sul tetto con la possibilità di aggiungere un top basket, paraurti specifici, cerchi da 17 pollici con design dedicato. In abitacolo, invece, versatilità e modularità con la panchetta posteriore che può scorrere in avanti fino a 16 centimetri, massimizzando lo spazio di carico. Si passa da 280 a 351 litri senza abbattere le sedute, mentre reclinandole si arriva a 1.059 litri. Tra l'altro si può abbattere anche quella del conducente e del passeggero anteriore, creando una superficie piatta sulla quale addirittura stendersi magari durante una gita fuori porta. Sottopelle un motore elettrico da 115 cavalli e una batteria da 49 kilowattora, per un'autonomia complessiva fino a 360 chilometri nel ciclo misto e 491 chilometri nel ciclo urbano. Ricarica rapida fino a 120 kilowatt per recuperare dal 10 all'80% in 30 minuti, e di serie il caricatore da 11 kilowatt. Una sola versione disponibile con prezzo da 29.650 euro. .