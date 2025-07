Maserati MCPura, ecco l'erede della MC20

Performance, eleganza e sportività, queste sono tre delle caratteristiche che contraddistinguono la nuova Maserati MC, pura. del Tridente che prende il posto e raccoglie l'eredità della MC 20, una nuova super sportiva per il marchio modenese che non a caso ha. scelto come palcoscenico per il suo debutto in anteprima mondiale, il Goodwood Festival of Speed. Rispetto alla MC 20 la nuova MC pura, un trattamento specifico sul frontale con uno shark nose più accentuato. Dalla GT due stradale viene mutuato invece il paraurti, mentre in coda si può scegliere anche lo spoiler maggiorato tra gli optional, rinnovata anche la parte bassa della vettura con apposite soluzioni aerodinamiche e un trattamento in nero lucido. In occasione del lancio a Goodwood poi è stata realizzata una speciale livrea in A Aqua Rainbow, una tonalità che riprende quella dell'acqua e alla luce produce un effetto arcobaleno. Tramite le porte a farfalla si entra in abitacolo cui domina l'Alcantara che definisce sedute, pannelli porta, planche. È il nuovo volante ispirato al mondo delle corse, il selettore delle modalità di guida al centro, invece si ispira all'alta orologeria. Parafrasando uno dei pilastri della teoria della relatività di Einstein, MC Pura è la formula per definire al meglio l'essenza delle performance, secondo Maserati. .