Nissan Micra, la sesta generazione è solo elettrica

Alla fine degli anni 70 Nissan si rese conto che era arrivato il momento di ampliare la sua gamma verso il basso con una vettura pratica, compatta, facile da guidare ed economica, stava nascendo Micra. Per rendere più europeo il design, poi il suo stile fu affidato alla matita di Giugiaro. Il resto è storia fatta di oltre 6milioni di unità vendute in tutto il mondo dell'arrivo in Italia a partire dal 1992, e soprattutto di cinque generazioni. La sesta appunto questa, quella completamente elettrica, pronta a rivoluzionare ancora una volta la storia di questa vettura compatta. Nata sfruttando le sinergie dell'alleanza condivide diversi aspetti con Renault 5, Nuova Nissan Micra però ha forme più morbide con un look sbarazzino accentuato dai gruppi ottici rotondi, richiamando così anche le generazioni del passato. Lunga meno di quattro metri e con un passo di due metri e 54 a sbalzi ridotti e una buona abitabilità. A bordo ci sono due display da 10 pollici e uno per quattro strumenti e infotainment. Quest'ultimo basato su Google. La powertrain di nuova Nissan Micra è composta da un motore elettrico con due livelli di potenza da 90 e da 110 kilowatt, altrettanti sono i tagli batteria da 40 oppure da 52 kilowattora, con un'autonomia complessiva dichiarata che nel caso dell'accumulatore più grande supera abbondantemente i 400 chilometri. Per quel che riguarda invece i tempi di ricarica, grazie sempre alla presenza dell'architettura, condivisa, c'è la compatibilità con infrastrutture rapide fino a 80 kilowatt con la batteria da 40 kilowatt e fino a 100 chilowatt, con l'accumulatore, invece da 52 kilowatt, consentendo in quest'ultimo caso di recuperare dal 15 all'80% della range di percorrenza in soli 30 minuti. Tre sono le modalità di guida, ecocomfort e sport e dietro al volante troviamo anche le palette per regolare, la frenata rigenerativa con tre diversi livelli di potenza e il quarto che è le pedal, cioè la guida ad un solo pedale. Tra gli allestimenti in gamma Engage, elettrificazione dell'azienda, Nissan Micra vuole continuare la sua storia di successo. Piccola sì, ma con l'ambizione di essere grande ancora una volta. Gianluca Sepe, Sky TG 24, Rotterdam, Olanda. .