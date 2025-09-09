Novità Ferrari, ecco la 849 Testarossa: prestazioni da F1

È stata una delle auto icona degli anni 80 la vettura che meglio rappresentava l'edonismo reganiano dell'epoca e il sogno della generazione Yuppies. Quasi 40 anni dopo il mito ritorna. Ecco la 849 Testa Rossa, sostituisce in gamma la SF90 Stradale ed è una filante supportiva ibrida plug-in, dotata di tre motori elettrici, che insieme al V8 biturbo, erogano complessivamente 1050 CV. "Il nome Testa Rossa, per chi non lo sapesse, nasce da un gesto di un meccanico in un box che prende un po' di pittura e pittura la testa di questa vettura che da quel momento si chiamerà Testa Rossa e che soprattutto da quel momento quello diventò il modo per rappresentare i motori più performanti della Ferrari. Ecco, siccome c'è una congiunzione così bella, ci è sembrato giusto usare questo nome". Il cuore resta sempre lo stesso, ma è un vuoto che è stato rivisto per superare nuovi limiti, visto che i cavalli di potenza ora sono 830. E le prestazioni sono quelle quasi di una Formula 1, 330 km/h la velocità massima, da a 100 in poco più di due secondi, mentre raggiunge i 200 all'ora in 6,3 secondi. Un trionfo della velocità sempre col top della sicurezza, perché la 849 Testa Rossa ha la trazione integrale intelligente, e tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Le linee sono quelle inconfondibili del Centro Stile Ferrari, che ha rivoluzionato l'impronta della SF90 Stradale, con un equilibrio tra forme scultoree ed elementi grafici che richiamano le Sportt Prototipo degli anni 70. "Da qui si capisce proprio come sono stati composti i volumi, no? Queste le prese d'aria che diventano tema grafico, ma che fanno pensare anche. i post bruciatori di un caccia, per dire, quindi fan pensare all'aeronautica, alla tecnologia spaziale, eccetera. Poi importantissimo è stato questo concetto, cioè la presa d'aria laterale che siamo riusciti ad ottenere scavando la porta, quindi portando proprio alle estreme conseguenze le capacità di stampaggio che abbiamo. in Ferrari". La 849 Testa Rossa arriverà nel secondo trimestre del 2026 e partirà da 460000 €, che diventano 512000 nella versione Assetto Fiorano. Nel terzo trimestre arriverà invece l'elegante spider, che partirà da 500000 € e anche in questo caso la Versione Fiorano costerà 52500 € in più. .