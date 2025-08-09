Nuova Mazda CX-5, ecco la terza generazione

Era attesa da tempo la terza generazione di una delle auto che ha fatto la storia di Mazda CX5. Resta sempre lei, ma è tutta nuova. Eccola qui, Mazda CX5, un'auto iconica per la casa giapponese che ne ha vendute nel mondo quasi 5 milioni, di cui 850mila solo in Europa. Arriverà nei concessionari a inizio del 2026 con un motore 2500 benzina, mild hybrid da 141 cavalli, e un prezzo di poco inferiore ai 36mila Euro. L'abbiamo vista in anteprima mondiale al centro stile Mazda di Oberursel in Germania. Per CX5 era un aggiornamento che onestamente ci voleva, nelle forme esterne e anche all'interno. La nuova CX5 ripensamento intelligente degli spazi vuoti, delle finiture e della tecnologia. So wearable means that it's it's a you can take the city. um Chic and and L'unico motore disponibile inizialmente è un mild hybrid a 24 volt, benzina 2500 da 141 cavalli e Sky Active G a trazione anteriore o integrale, con cambio automatico a sei rapporti. Forse un po' deboluccio a nostro parere per un SUV di questa stazza, ma bisognerà poi provarlo in strada per darne un giudizio definitivo. CX5, terza generazione diventa grande, più grande nelle dimensioni, con 15 millimetri di larghezza in più, 30 millimetri più alta e 11,5 centimetri di lunghezza in più. Questi cambiamenti esterni si riflettono anche all'interno ovviamente con un abitacolo molto più grande e la facilità di accesso anche nella zona posteriore del veicolo. Ne giova anche il bagagliaio che aumenta la sua capacità rispetto alla versione precedente di 61 litri. Sarà disponibile in quattro allestimenti nelle concessionarie già a partire dal dicembre 2025. Prezzo sotto i 36mila Euro, 35,9 per l'esattezza. .