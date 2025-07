Temperature estreme, pendenze elevate, test ad ogni latitudine. La nuova Range Rover Electric, la prima versione elettrica dell’iconico modello britannico sta per arrivare su strada, terminando un lungo e intenso processo di sviluppo per renderla perfetta e pronta ad ogni tipo di situazione. A margine del Goodwood Festival of Speed abbiamo potuto guidare per la prima volta uno dei prototipi, effettuando un test drive articolato su una serie di esercizi di capability su rampe e twist a trazione ridotta.