Renault 4 E-Tech, il ritorno "elettrico" di un mito

Versatilità al servizio di tutti. Basta questo concetto per definire al meglio la nuova Renault 4 E-Tech Electric, che nel solco della tradizione della sua antenata porta su strada una moderna voiture a vivre. Il design richiama chiaramente la storica R4 e nonostante, le forme compatte in quattro metri e 14 c'è tanto spazio, merito della piattaforma elettrica Ampere small e di un passo di due metri e 62. Buona anche l'abitabilità e i volumi di carico con 420 litri nel bagagliaio e una soglia ribassata per facilitare lo stivaggio di qualsiasi cosa. L'abitacolo è tecnologico e razionale, tanti vani porta oggetti e tasche anche per i passeggeri della seconda fila. La plancia è dominata da Open Airlink, che include un quadro strumenti da sette a 10 pollici e uno schermo centrale da 10 pollici che integra i servizi di Google. "Il cuore di nuova Renault 4 E-tech Electric è una powertrain con un motore elettrico con due livelli di potenza da 90 e 110 kilowatt, disponibili anche due tagli di batteria da 40 e da 52 kilowatt-ore. Quest'ultimo garantisce un'autonomia dichiarata fino a 409 chilometri. Per quel che riguarda la ricarica di serie c'è il caricatore di bordo da 11 kilowatt, mentre a seconda delle versioni c'è la compatibilità anche con la ricarica rapida da 80 o da 100 kilowatt per recuperare dal 15 all'ottanta percento del range di percorrenza in 30 minuti." Tra gli allestimenti Evolution, Techno e Iconic con prezzo a partire da 29900 Euro Dalle gite fuori porta agli spostamenti quotidiani, R4 è stata per decenni la compagna di viaggio ideale. Ora in questa nuova veste elettrica vuole esserlo ancora puntando a democratizzare la mobilità con una versatilità quasi impareggiabile. La tuttofare francese è tornata e con il suo look retro vuole conquistare tutti. .