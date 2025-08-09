Ricarica 800 volt, la prova a bordo di Ioniq 5

Il tempo di una sosta in autogrill, il tempo di un buon caffè al bar, il tempo di cottura di un risotto che non scuoce. Una pausa come si deve a mille volti e 800 volt. Benvenuti nell'era del super elettrico, quella in cui l'innovazione della piattaforma a doppio voltaggio cambia tutto. Con minor tempo di attesa e il sapore del viaggio è un altro, potenza uguale efficienza, uguale relax. Non sono molte le auto elettriche che hanno lo standard degli 800 volt, soprattutto sul mass market, quindi non sulla fascia premium e luxury delle auto elettriche. È così invece sulla Ioniq 5 e Ioniq 6, allora non ci resta che salire a bordo e caricarla. Il senso di questa tecnologia è tutto qui, la stessa corrente a doppia tensione. La ricarica è più veloce, il cavo è meno surriscaldato, c'è minor perdita di energia nell'erogazione. Anche il powertrain di un EV con piattaforma 800 volt è performante. Dentro ce ne accorgiamo dalle accelerazioni, dal controllo dell'auto, fuori dalla misura della sosta. 139 chilometri di autonomia il viaggio è ancora lungo, è il momento di ricaricare. Andiamo a cercarci una colonnina, ce la indica il navigatore. Questa Ioniq cinque supporta tre tipi di colonnine, quella a ricarica lenta, la ricarica veloce e l'ultrafast. Per sfruttare gli 800 volt andremo nella ricarica ultrafast da 300 kilowatt. Le stazioni di ricarica ultra rapida sono ancora una minoranza, ma anche quelle con un tasso di crescita maggiore. E consentono ad auto con l'architettura a 800 volt, un viaggio, Milano-Roma con solo 15 minuti di sosta. Siamo al 32 percento, 96 chilometri, sono le 16.28, vediamo quanto tempo impieghiamo e quanti chilometri carichiamo. 16.38 51% di ricarica. È la chiave di volta, un pieno fast vuol dire pause agevoli, cioè fine delle batterie monstre e auto più accessibili. Viaggiare elettrico diventa light. Oggi con un'auto 100% elettrica anche le lunghe distanze non sono un problema perché ormai l'infrastruttura di ricarica è molto diffusa in Italia. E soprattutto abbiamo anche una ottima presenza di colonnine ultra fast, che vengono sfruttate al meglio appunto con la tecnologia 800 volt che abbiamo messo a disposizione sulla gamma di Ioniq 5 e Ioniq 6. L'ansia da ricarica è roba da fifoni del vecchio mondo. Noi attacchiamo il connettore e prendiamoci un caffè, alla spina. .