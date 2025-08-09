Skoda Enyaq, il restyling del suv elettrico boemo

A quattro anni dal debutto la Skoda Enyaq si rifà il look e si presenta al pubblico con un'estetica rinnovata, sia nella versione Suv che in quella coupé. "Siamo in Repubblica Ceca e oggi proviamo su strada fino ai confini con l'Austria attraversando la Boemia meridionale, la Enyaq, in questo caso la versione 85X trazione integrale in questa colorazione assolutamente nuova, verde oliva. Partiamo dalle dimensioni che restano sostanzialmente invariate, lunghezza di quattro metri e 66, larghezza uno e 88, altezza uno e 62. Le novità riguardano soprattutto il frontale con la nuova estetica Modern Solid, già presente sulla Skoda Elroq. Il tradizionale logo con la freccia alata viene sostituito da un lettering più contemporaneo, mentre i fari principali sono equipaggiati con luci LED, disponibili anche in versione a matrice. Tre le versioni previste, la 60, 85 e 85 X. La 60 è quella con la batteria più piccola da 63 kilowatt, un motore di 204 cavalli e un'autonomia tra i 420 e 440 kilometri. Sulla 85, 85X la batteria è da 82 kilowatt e la potenza sale a 285 cavalli. L'autonomia promessa arriva a 600 kilometri. L'abbiamo guidata per diverse decine di chilometri, sia in autostrada che in strade statali e anche di campagna, dobbiamo dire che è una guida davvero molto fluida. Il comfort è garantito da opzioni avanzate come climatizzatore trizona e sedili riscaldabili. I nuovi sistemi di assistenza alla guida includono tecnologie avanzate come stop and go in situazioni di traffico e il riconoscimento del traffico in retromarcia. Andando agli interni c'è sicuramente grande cura degli spazi interni, grande comfort anche per i materiali utilizzati, un infotainment generoso, lo vedete in 13 pollici da segnalare un po' piccolo per la verità, la strumentazione digitale dietro al volante che è di soli cinque pollici. Nuovo anche il volante, anche in questo caso sul volante c'è la scritta in lettering Skoda. Come in tutte le Skoda sono presenti le tanto apprezzate soluzioni Simply clever, come il raschietto per il ghiaccio, l'ombrello nel vano della portiera e le tasche per telefoni cellulari sul retro dei sedili. In questo caso vediamo la versione Enyaq coupé, che nel frontale resta sostanzialmente uguale alla versione Suv così come l'abitacolo interno e anche la meccanica. Cambia, sostanzialmente, il tetto ad arco, lo vedete, spiovente che arriva sul lunotto posteriore che è praticamente quasi orizzontale. È già disponibile in concessionaria, a partire da 43mila per la versione 60 fino a 53mila Euro per la versione 85X sportline. .