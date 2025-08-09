Skoda Enyaq, il restyling del suv elettrico boemo

00:03:09 min
|
36 minuti fa

A quattro anni dal debutto la Skoda Enyaq si rifà il look e si presenta al pubblico con un'estetica rinnovata, sia nella versione Suv che in quella coupé. "Siamo in Repubblica Ceca e oggi proviamo su strada fino ai confini con l'Austria attraversando la Boemia meridionale, la Enyaq, in questo caso la versione 85X trazione integrale in questa colorazione assolutamente nuova, verde oliva. Partiamo dalle dimensioni che restano sostanzialmente invariate, lunghezza di quattro metri e 66, larghezza uno e 88, altezza uno e 62. Le novità riguardano soprattutto il frontale con la nuova estetica Modern Solid, già presente sulla Skoda Elroq. Il tradizionale logo con la freccia alata viene sostituito da un lettering più contemporaneo, mentre i fari principali sono equipaggiati con luci LED, disponibili anche in versione a matrice. Tre le versioni previste, la 60, 85 e 85 X. La 60 è quella con la batteria più piccola da 63 kilowatt, un motore di 204 cavalli e un'autonomia tra i 420 e 440 kilometri. Sulla 85, 85X la batteria è da 82 kilowatt e la potenza sale a 285 cavalli. L'autonomia promessa arriva a 600 kilometri. L'abbiamo guidata per diverse decine di chilometri, sia in autostrada che in strade statali e anche di campagna, dobbiamo dire che è una guida davvero molto fluida. Il comfort è garantito da opzioni avanzate come climatizzatore trizona e sedili riscaldabili. I nuovi sistemi di assistenza alla guida includono tecnologie avanzate come stop and go in situazioni di traffico e il riconoscimento del traffico in retromarcia. Andando agli interni c'è sicuramente grande cura degli spazi interni, grande comfort anche per i materiali utilizzati, un infotainment generoso, lo vedete in 13 pollici da segnalare un po' piccolo per la verità, la strumentazione digitale dietro al volante che è di soli cinque pollici. Nuovo anche il volante, anche in questo caso sul volante c'è la scritta in lettering Skoda. Come in tutte le Skoda sono presenti le tanto apprezzate soluzioni Simply clever, come il raschietto per il ghiaccio, l'ombrello nel vano della portiera e le tasche per telefoni cellulari sul retro dei sedili. In questo caso vediamo la versione Enyaq coupé, che nel frontale resta sostanzialmente uguale alla versione Suv così come l'abitacolo interno e anche la meccanica. Cambia, sostanzialmente, il tetto ad arco, lo vedete, spiovente che arriva sul lunotto posteriore che è praticamente quasi orizzontale. È già disponibile in concessionaria, a partire da 43mila per la versione 60 fino a 53mila Euro per la versione 85X sportline. .

ERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 218esima puntata della rubrica di motori e mobilitàERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 218esima puntata della rubrica di motori e mobilità
drive club
Drive club, 218esima puntata rubrica di motori e mobilità
00:15:27 min
| 36 minuti fa
pubblicità
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Festival of Speed Goodwood, Jaguar Land Rover protagonista
00:04:11 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Ricarica 800 volt, la prova a bordo di Ioniq 5
00:02:57 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Renault 4 E-Tech, il ritorno "elettrico" di un mito
00:02:18 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Nuova Mazda CX-5, ecco la terza generazione
00:02:37 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 217esima puntata della rubrica di motori e mobilitàERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 217esima puntata della rubrica di motori e mobilità
drive club
Drive club, 217esima puntata rubrica di motori e mobilità
00:14:47 min
| 14 giorni fa
Lamborghini Temerario, la prova in pistaLamborghini Temerario, la prova in pista
drive club
Lamborghini Temerario, la prova in pista
00:03:13 min
| 16 giorni fa
Range Rover electric, alla guida del prototipoRange Rover electric, alla guida del prototipo
drive club
Range Rover electric, alla guida del prototipo
00:01:49 min
| 22 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
Goodwood, tutto il fascino del Festival of Speed
00:02:55 min
| 14 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
Audi Sportback, un design che non invecchia
00:02:35 min
| 14 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
Jaecoo 7, la nuova versione Super Hybrid
00:03:02 min
| 14 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
KGM Actyon, il primo suv dell'ex Ssangyong
00:02:55 min
| 14 giorni fa
ERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 218esima puntata della rubrica di motori e mobilitàERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 218esima puntata della rubrica di motori e mobilità
drive club
Drive club, 218esima puntata rubrica di motori e mobilità
00:15:27 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Festival of Speed Goodwood, Jaguar Land Rover protagonista
00:04:11 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Ricarica 800 volt, la prova a bordo di Ioniq 5
00:02:57 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Renault 4 E-Tech, il ritorno "elettrico" di un mito
00:02:18 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++drive club++pubblica stefanoERROR! ++drive club++pubblica stefano
drive club
Nuova Mazda CX-5, ecco la terza generazione
00:02:37 min
| 36 minuti fa
ERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 217esima puntata della rubrica di motori e mobilitàERROR! ++IN MOTORI++Drive club, 217esima puntata della rubrica di motori e mobilità
drive club
Drive club, 217esima puntata rubrica di motori e mobilità
00:14:47 min
| 14 giorni fa
Lamborghini Temerario, la prova in pistaLamborghini Temerario, la prova in pista
drive club
Lamborghini Temerario, la prova in pista
00:03:13 min
| 16 giorni fa
Range Rover electric, alla guida del prototipoRange Rover electric, alla guida del prototipo
drive club
Range Rover electric, alla guida del prototipo
00:01:49 min
| 22 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
Goodwood, tutto il fascino del Festival of Speed
00:02:55 min
| 14 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
Audi Sportback, un design che non invecchia
00:02:35 min
| 14 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
Jaecoo 7, la nuova versione Super Hybrid
00:03:02 min
| 14 giorni fa
ERROR! +++drive club+++ERROR! +++drive club+++
drive club
KGM Actyon, il primo suv dell'ex Ssangyong
00:02:55 min
| 14 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità