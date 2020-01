La "sardina" Santori: ci sarà grande flash-mob a Maranello

Quando abbiamo saputo che ci sarebbe stata l'ennesima strumentalizzazione di Maranello, titolo di un'eccellenza emiliano-romagnola, soprattutto i modenesi si sono presentati alla riunione dell'Emilia Romagna dicendo “Questa cosa non passerà”, quindi hanno organizzato, hanno prenotato la piazza di Maranello e faranno questo grande flash mob in cui si attendono tantissime persone e si sono dovuti addirittura organizzare con una specie di BlaBlaCar a mo' di sardina perché è molto difficile arrivare a Maranello in tante persone, per ribadire che anche questo è un modo di speculare. Un conto è presentare programmi politici e avere diverse idee politiche, che è un conto. Un conto è mettere il cappello su qualcosa che dovrebbe essere di tutti. Noi non andiamo in Piazza VIII Agosto a dire che la musica è di sinistra o di destra. Noi andiamo in Piazza VIII Agosto a dire che la musica è di tutti. Se c'è un'eccellenza gastronomica, sociale, sanitaria, è di tutti!