Crosetto: non esiste sicurezza se chiudiamo occhi

Non esiste una sicurezza se ci si chiude nei confini. Non esiste una sicurezza se si chiudono gli occhi. È molto comodo chiudere gli occhi, è molto comodo far finta che ciò che accade a centinaia di chilometri di distanza non ci riguardi, non riguardi noi, non riguardi la nostra vita, non riguardi la vita dei nostri figli e invece, drammaticamente, tutto ciò che accade intorno a noi, anche a centinaia, a migliaia di chilometri di distanza, riguarda la nostra vita, riguarda il nostro futuro, riguarda noi stessi.