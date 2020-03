Conte riferisce sul Coronavirus, applausi del Parlamento

Non avremmo mai pensato, in questo nostro Paese, di questi tempi, di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell'Esercito carichi di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma immagini nostro, partecipe pensiero, la nostra commossa vicinanza.