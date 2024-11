Campania, De Luca fa votare legge per terzo mandato

Si va allo scontro frontale: Vincenzo De Luca sfida Elly Schlein e fa approvare la legge che gli permetterebbe di candidarsi per la terza volta Governatore della Campania. La cronaca: il Consiglio Regionale ha votato il provvedimento che di fatto permette a Vincenzo De Luca di correre per la terza volta alla carica di Presidente della Regione. Tutto questo nonostante la segretaria del PD Elly Schlein fosse stata chiara in merito: possono votare tutte le leggi regionali che vogliono, non sosterremo mai i presidenti uscenti per il terzo mandato. La maggioranza in Consiglio è stata compatta a favore del governatore; 34 voti a favore, 16 contrari e un solo astenuto del PD. Dal Nazareno, fanno sapere, deve essere chiaro che il voto espresso oggi non sposta di un millimetro la posizione del PD. Al di là del voto quindi, Vincenzo De Luca non sarà il candidato presidente sostenuto dal PD alle prossime elezioni regionali. Resta da capire se l'attuale presidente deciderà di candidarsi comunque andando contro la decisione del suo partito rendendo la rottura così insanabile e impervio il cammino di ogni altro candidato del centrosinistra.