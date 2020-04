Coronavirus, Toninelli: Sanità torni a essere statale

È fondamentale. Senza nessuna politicizzazione guardiamo dall'esperienza, impariamo dagli errori, valutiamo tutti i dati che abbiamo e che avremo, in conseguenza, una volta che, grazie a Dio, saremo usciti da quest'emergenza, valutiamo seriamente. Una sanità che ritorni in capo allo Stato, che la coordini insieme alle Regioni, penso sia la miglior risposta da dare oggi ai cittadini italiani che, purtroppo, vedono - chi più ,chi meno - risposte non all'altezza da parte della sanità regionale.