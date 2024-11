Salvini: Netanyahu non è un criminale di guerra

"Io conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se Nethanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto adesso criminali di guerra sono altri. Non entro nel merito delle dinamiche internazionali Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l'incubo dei missili e poi i bunker sotto le case da decenni, adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che si sono in Medio Oriente mi sembra irrispettoso, pericoloso".