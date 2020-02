Corrao: Renzi irresponsabile che pensa solo a suoi interessi

Renzi è un assoluto irresponsabile che se ne strafrega di quelli che sono i bisogni dei cittadini italiani e gioca la sua partita all'interno al Parlamento per i suoi interessi. Non ha nessuna reale intenzione di andare a risolvere i problemi, di partecipare all'agenda del Governo in maniera costruttiva, ma cerca semplicemente di ritagliarsi uno spazio mediatico per stare all'interno di una partita, quella della politica italiana, da cui ormai era tagliato fuori.