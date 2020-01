Lanchester: proporzionale funzionale a forze antisistema

La nostra storia costituzionale e la nostra storia della Costituzione repubblicana è caratterizzata da una divaricazione e dalla presenza di forze antisistema ed è per questo che il sistema basato su una formula non maggioritaria, quindi, proporzionalistica, è stata vista sia nel '45 sia dopo la Costituzione repubblicana come un elemento fondamentale. Il Germanicum è l'unica soluzione alle dichiarazioni di Salvini per alcuni, che ci vuole l'uomo forte, lasciatemi decidere.