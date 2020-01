Legge elettorale, Fontana: maggioritario per dare stabilità

Io personalmente l'ho già detto; non sono assolutamente favorevole al ritorno al proporzionale. Penso che abbiamo bisogno di un sistema che guardi un po' ai prossimi anni, che metta insieme le esigenze di rappresentanza con quella della stabilità e, per quello che mi riguarda, è un sistema che deve avere una formula di indicazione maggioritaria, un'indicazione di governo, altrimenti probabilmente quello che sta accadendo ce lo ritroveremo avanti per i prossimi decenni.