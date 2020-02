Meloni: basta con inciuci palazzo fatti da gente agonizzante

In caso di crisi di Governo l'unica opzione possibile per Fratelli d'Italia è il ritorno alle urne, la libertà dei cittadini italiani di scegliere da chi farsi rappresentare e di scegliere quali politiche debbano essere portate avanti. Basta con gli inciuci di Palazzo fatti da gente agonizzante che ha paura del consenso perché sa di non averne.