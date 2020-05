Azzolina: governo accompagnerà ritorno a scuola in sicurezza

Il Governo accompagnerà il ritorno a scuola dei nostri studenti e delle nostre studentesse in sicurezza e considerate le condizioni determinate dall’andamento dell'emergenza epidemiologica. Ne stiamo già dando prova con riferimento agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. La scelta di effettuare l'esame di Stato in presenza, sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie e con opportuni protocolli di sicurezza, tutela della salute di studenti e personale coinvolto, è stata compiuta con il chiaro intento di salvaguardare l'aspetto psicologico ed emotivo dell'esame stesso, perché ogni studente potesse in un certo senso concludere il suo percorso nella scuola superiore non soltanto come mero risultato di un apprendimento consolidato ai fini dell'acquisizione di un titolo, ma piuttosto come un necessario passaggio evolutivo nel suo cammino verso la vita adulta.