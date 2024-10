Meloni: modello Albania? Lavoro giorno e notte su ostacoli

È una soluzione nuova nel pieno rispetto del diritto internazionale che secondo me potrebbe aprire un'epoca completamente nuova nel governo dei flussi migratori. Lo so io. Lo sanno in Europa. Lo sanno anche i sostenitori dell'immigrazione senza regole che stanno mettendo in campo tutti gli strumenti dei quali dispongono per bloccare questa iniziativa. Lo avevo messo in conto. E voglio dire che vi garantisco che supereremo tutti quegli ostacoli e che il protocollo funzionerà. Sono pronta a lavorarci giorno e notte.