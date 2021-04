Bonetti a Sky TG24: assegno unico a regime a gennaio 2022

L'assegno unico e universale partirà, come ha ricordato il Presidente Draghi, nell'impegno della sua universalità, quindi andando a coprire, finalmente, come lei ha ricordato, chi finora non ha avuto i sostegni per la genitorialità. Il tema, guardi, riguarda soprattutto la questione delle detrazioni fiscali. Quello che non possiamo permetterci e non vogliamo che accada è che le famiglie italiane possano, in qualche modo, avere banalmente dei disagi, non parlo nemmeno di svantaggi economici, ma nemmeno dei disagi. Siccome i dipendenti oggi stanno percependo le loro detrazioni in busta paga, siccome ci sono stati degli anticipi sulle detrazioni fiscali, questi primi sei mesi, ovviamente, devono innestarsi su un percorso di detrazione fiscale che deve continuare. Ovviamente bisogna però, noi abbiamo messo delle risorse in più e quindi aggiungeremo, quindi erogheremo di più. La misura poi completa la si sta costruendo per renderla poi, a regime, comprensiva delle detrazioni fiscali, che vengono a questo punto del tutto assorbite a partire da gennaio. Ma l'impegno del Governo è quello di, dal primo luglio, provvedere ad un inizio, appunto, di questo percorso che renderà strutturale e definitivo l'assegno.