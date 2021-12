Detta anche qui in modo molto semplice io credo che noi dobbiamo tenere la guardia alta e io credo che sia maturo il momento nel quale il Governo annunci la proroga dello stato di emergenza per essere chiari. Credo che la proroga dello stato di emergenza sia necessaria. È importante che questo avvenga il più rapidamente possibile. E' fondamentale che la proroga dello stato di emergenza sia la condizione con la quale evitiamo di trovarci come l'Olanda, l'Austria e la Germania.