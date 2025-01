Sisto: su Almasri vizio procedurale, arresto illegittimo

"C'è stato un vizio procedurale e ok ha reso quell' arresto illegittimo questo nostro è un Paese che non è fatto di cavilli come qualcuno li ha definiti ma di garanzie, queste garanzie valgono per tutti. Se come è così secondo la norma del 2012, bisognava informare previamente il Ministro e poi il Ministro avrebbe dovuto di concerto con gli altri ministeri trasmettere gli atti alla Procura Generale e solo dopo questo adempimento sarebbe stato possibile procedere all'arresto, è evidente che la mancanza di questa fase cruciale ha reso quell'arresto illegittimo".